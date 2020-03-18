Fenerbahçe'de teknik direktör kararı verildi

Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra temkinli davranmak isteyen'deolarak bir çok isim adı geçsede yönetimin hem fikir olduğu isimoldu. Kalan haftalarda takımı Daum'a emanet etmenin en iyi karar olduğunu düşünen sarı - lacivertli yönetimin daha öncede takımı çalıştıran deneyimli hocanın transfer edilmesinde hemfikir oldu. Kariyerinde 10 farklı takım çalıştıran Daum, en son Romanya'da görev yaptı. Romanya Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8 maça çıkan Alman hoca, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı. Tecrübeli teknik adam, Köln, Stuttgart, Beşiktaş, Bayer Leverkusen, Avusturya Wien, Fenerbahçe, Frankfurt, Brugge ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapmıştı..