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Fenerbahçe'de transfer hamlesi!! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyonluğu elde etmek için ihtiyacı olan kadroyu kurmak için çalışmalara başladı.

19 Nisan 2020 Pazar 16:09
Fenerbahçe'de transfer hamlesi!! Anlaşma sağlandı

Uzun zamandır devam eden şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek niyetinde olan Fenerbahçe, kaliteli bir kadro oluşturmak için kolları şimdiden sıvadı, geçmiş yıllarda da ilgilendiği ancak bir türlü anlaşma sağlayamadığı Edin Visca'yı yeniden gündemine aldı. Başkan Ali Koç'un, takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de transfer hamlesi!! Anlaşma sağlandı

Yeni sezonda bölgesel transferlerde özellikle kanat bölgesine transfer yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Edin Visca aşkı yeniden alevlenmiş gibi görünüyor. Geçen sezon da gündeme gelen Boşnak yıldız için bu kez bizzat Başkan Ali Koç devreye girerek transferi sonlandırmak istiyor. 

satılan oyuncular ile kaynak sağlanacak
Visca'nın da özellikle Fenerbahçe'yi istemesi ve sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl kalmasıda, transferde belirleyici rol oynayacak. Fenerbahçe yönetimi, oyuncu satarak Visca için kaynak oluşturmayı hedefliyor. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon turuncu-lacivertli takımda 39 maçta 14 gol attı ve 13 de asist yapma başarısı gösterdi.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli KoçBaşakşehirTrasnferVisca
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