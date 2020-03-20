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Fenerbahçe'de yabancı hoca defteri kapandı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına devam ederken öne çıkan isimlerde Zico Fenerbahçe yönetimine geri adım attırdı.

20 Mart 2020 Cuma 10:51
Fenerbahçe'de yabancı hoca defteri kapandı

Fenerbahçe'nin 100. yılında şampiyon yapan ve şampiyonlar ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı gösteren tecrübeli teknik adamı yeniden göreve getirmek istemesi ve bu yönde girişimlerde bulunmasının ardından  67 yaşındaki teknik adamın kendi kadrosunu getirme talebinde bulunması  üzerine ekstra maliyetlerin olacağı bu durumunda kulübü zorlayacağı yönünde fikir biliğine varan yönetim Zico defterini kapadı. Yapılan bu girişimin olumsuz sonuçlanması sonrası Fenerbahçe'de yabancı hoca defteri kapanmış gibi görünüyor.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferTeknik DirektörZico
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