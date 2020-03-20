Fenerbahçe'de yabancı hoca defteri kapandı

'nin 100. yılında şampiyon yapan ve şampiyonlar ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı gösteren tecrübeli teknik adamı yeniden göreve getirmek istemesi ve bu yönde girişimlerde bulunmasının ardından 67 yaşındaki teknik adamın kendi kadrosunu getirme talebinde bulunması üzerine ekstra maliyetlerin olacağı bu durumunda kulübü zorlayacağı yönünde fikir biliğine varan yönetimdefterini kapadı. Yapılan bu girişimin olumsuz sonuçlanması sonrası Fenerbahçe'de yabancı hoca defteri kapanmış gibi görünüyor.