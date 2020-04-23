Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım, stada 100 yıllık fotoğraf asıldı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm Türkiye'de kulüpler kutlamaya devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü, her yıl 23 Nisan’da çocuklar için yapmış olduğu etkinlikleri bu sene Koronavirüsü salgını nedeni ile gerçekleştiremedi.

Ülker Stadı’nda 23 Nisan için süslemeler yapan ve bayraklar asan Fenerbahçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1. Meclis’in önünde çekilen fotoğrafını dev boyutlarda stada astı. Fenerbahçe 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı resmi sitesinden kutladı,ve şu ifadelere yer verdi:

“Kulübümüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiğini ve 100. yıl dönümü olması sebebi ile özel olduğunu ve çok özel ve anlamlı bir şekilde kutlamanın doğru olduğunu belirtti.

Ali Koç Bayramımızı kutlamaya geldik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı konuşmada “Bugün, stadımıza bayramımızı kutlamak için geldik. Ve biliyoruz ki milyonlar manevi olarak bizim yanımızda! Çok büyük onur, ve nasıl bir gurur tarif edemem. Bu fotoğraf; Atamızın liderliğinde, bağımsız Türk devletinin temel taşı, milli egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin açıldığı gündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşaması ve çocuklarımıza eşsiz bir gelecek bırakmak için yaptı her şeyi. Bizim için yaptıkları herşeye minnettarız, dedi ve sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı.Atam! Bizlere bıraktığın güzel ülkemizin geleceği, aydınlık yüzümüz olan çocuklarımıza; çocuklarımız bize emanet” ifadelerini kullandı.