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Fenerbahçe'den beklenen haber geldi

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken yapılan ciddi adımlar neticesini vermeye başladı.

09 Mart 2020 Pazartesi 13:00
Fenerbahçe'den beklenen haber geldi

Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut ile yapılan görüşmeler sonrası taraflar arasında anlaşma sağlandığı ve son sonu için söz kesildiği belirtildi. İçinde bulunduğumuz sezonda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbehçe'de gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başlatılırken öneceliğin Teknik direktörde olması ve yeni hocanın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına yön verilecek, aralarında söz kesen Fenerbahçe ve Erol Bulut büyük ihtimalle lig'de 34. haftanın ardından göreve başlaması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTeknik DirektörErol Bulut
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