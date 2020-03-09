Fenerbahçe'den beklenen haber geldi

Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olanile yapılan görüşmeler sonrası taraflar arasında anlaşma sağlandığı ve son sonu için söz kesildiği belirtildi. İçinde bulunduğumuz sezonda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbehçe'de gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başlatılırken öneceliğinde olması ve yeni hocanın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına yön verilecek, aralarında söz kesenve Erol Bulut büyük ihtimalle lig'de 34. haftanın ardından göreve başlaması bekleniyor.