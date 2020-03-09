Fenerbahçe'den beklenen haber geldi

09 Mart 2020 Pazartesi 13:00
Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut
ile yapılan görüşmeler sonrası taraflar arasında anlaşma sağlandığı ve son sonu için söz kesildiği belirtildi. İçinde bulunduğumuz sezonda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbehçe'de gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başlatılırken öneceliğin Teknik direktör
de olması ve yeni hocanın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına yön verilecek, aralarında söz kesen Fenerbahçe
ve Erol Bulut büyük ihtimalle lig'de 34. haftanın ardından göreve başlaması bekleniyor.