Fenerbahçe'den Ersun Yanal'sız paylaşım

Kupa maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de antrenman görüntüleri paylaşılırken Teknik direktörümüz Ersun Yanal eşliğinde başlığı atıldı.
02 Mart 2020 Pazartesi 16:04
Kulüp yönetimi tarafınfan Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı son olarak kupa maçında takımın başında çıkacağı haberleri sonrasında antrenmanda Ersun Yanal eşliğinde çalışmalar devam ediyor denilsede fotoğraflarda Ersun hocanın olmaması dikkatleri çekti. İdman boyunca takımı Ersun Yanal yerine Volkan Kazak'ın çalıştırdığı görüldü
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