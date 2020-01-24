Fenerbahçe'den İnter'e ayrılık resmen açıklandı

Fenerbahçe Kulübü yaptığı resmi açıklamada Moses'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini duyurdu.
24 Ocak 2020 Cuma 09:28
Ayrılığın ardından İnter ile anlaşan Moses sezon sonuna kadar İnter forması giyecek, yapılan anlaşmada kirala sonrası satınalma opsiyonu bulunuyor. Fenerbahçe kulübü yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmenin fesh edildiğini açıkladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.