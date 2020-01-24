İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121810
ALTIN
297.781
DOLAR
5.9365
STERLİN
7.7634
EURO
6.5512

Fenerbahçe'den İnter'e ayrılık resmen açıklandı

Fenerbahçe Kulübü yaptığı resmi açıklamada Moses'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini duyurdu.

24 Ocak 2020 Cuma 09:28
Fenerbahçe'den İnter'e ayrılık resmen açıklandı

Ayrılığın ardından İnter ile anlaşan Moses sezon sonuna kadar İnter forması giyecek, yapılan anlaşmada kirala sonrası satınalma opsiyonu bulunuyor. Fenerbahçe kulübü yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmenin fesh edildiğini açıkladı.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeİnterMoses
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Başakşehir'e üstünlük sağladı
Fenerbahçe Başakşehir'e üstünlük sağladı
Liverpool'dan rakiplerine şampiyonluk farkı
Liverpool'dan rakiplerine şampiyonluk farkı
Arda Turan'dan beklenmedik transfer sürprizi
Arda Turan'dan beklenmedik transfer sürprizi
Lemina ''Adeta yeniden doğdum''
Lemina ''Adeta yeniden doğdum''
Max Kruse'den ayrılık açıklaması
Max Kruse'den ayrılık açıklaması
Trabzonspor'da transfer formülü
Trabzonspor'da transfer formülü

Popüler Haberler

Yeni evlenenlere gelir belgesiz evlilik kredisi veren bankalar
Günlük burç yorumları 25 Ocak 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz bugün sizin için neler söylüyor?
Sex Education 3. sezon yayınlanacak mı? Netflix Sex Education yeni sezon ne zaman başlayacak?
Nöbetçi noter sorgulama - 25 Ocak 2020 Cumartesi İl il nöbetçi noter adres ve ulaşım bilgileri
İş Bankası düğün, evlilik kredisi şartları ve faiz oranları
Türkiye Noterler Birliği Nöbetçi noter listesi 25 Ocak 2020 Cumartesi açık noter listesi
Babil'in dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Babil dizisi Deniz'in hastalığı ne? Tedavisi var mı?
Babil dizisi Kudret kimdir? Gerçek adı nedir? Veda Yurtsever hakkında bilgiler
Doya Doya Moda jürisi Gülşah yayında neden yok? Gülşah Saraçoğlu nerede? programdan ayrıldı mı?
Taşıyıcı 3 filminin başrol oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 nerede çekildi, konusu nedir?
Mortal Kombat Ölümcül Dövüş animasyon filmi çalışmaları başlıyor!
Babil dizisi nerede çekiliyor? Babil dizisi çekim yerleri ve mekanları
Zorunlu deprem sigortası fiyatları 2020'de ne kadar olacak?
2020 af yasası ile tahliye olacak mahkum sayısı açıklandı!
Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kim kimdir?
Karşılıksız çek için yasal yollar nelerdir? 2020 Karşılıksız çek cezası
Teknofest 2020 başvuru tarihleri ve başvuru şartları
Babil ne demek? Babil anlamı nedir?
2020 ehliyet kaybetme cezası ne kadardır? Yeni ehliyet kayıp ceza bedeli
Trt Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.