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Fenerbahçe'den kadro yapılanması, İsla'ya yeni teklif

Fenerbahçe Isla'ya yeni teklif yapmaya hazırlanıyor.Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Şilili sağ bekin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu, Fenerbahçe'den 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi geleceği öğrenildi.

26 Nisan 2020 Pazar 16:35
Fenerbahçe'den kadro yapılanması, İsla'ya yeni teklif

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamarı yapılmaya başlandı. Kadro mühendisliği kapsamında transfer listesini oluşturan Fenerbahçe, bir yandan da mevcut oyuncuların son durumlarına karar verecek. Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Şilili sağ bek için Boca Juniors iddiaları konuşuluyor.

Isla'ya teklif!
Fenerbahçe yöneyiminin, 31 yaşındaki Isla'ya 1 milyon Euro garanti para teklif etmeyi planlarken, Maç başılarla bu rakam artabilecek. Eğer Şilili sağ bek bu rakamı kabul ederse kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferAli KoçIsla
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