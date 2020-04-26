Fenerbahçe'den kadro yapılanması, İsla'ya yeni teklif

Süper Lig ekiplerinden'de gelecek sezonun planlamarı yapılmaya başlandı. Kadro mühendisliği kapsamındalistesini oluşturan Fenerbahçe, bir yandan da mevcut oyuncuların son durumlarına karar verecek. Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mauricio'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Şilili sağ bek için Boca Juniors iddiaları konuşuluyor.

Isla'ya teklif!

Fenerbahçe yöneyiminin, 31 yaşındaki Isla'ya 1 milyon Euro garanti para teklif etmeyi planlarken, Maç başılarla bu rakam artabilecek. Eğer Şilili sağ bek bu rakamı kabul ederse kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak