Isla'ya teklif!
Fenerbahçe yöneyiminin, 31 yaşındaki Isla'ya 1 milyon Euro garanti para teklif etmeyi planlarken, Maç başılarla bu rakam artabilecek. Eğer Şilili sağ bek bu rakamı kabul ederse kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak
Fenerbahçe'den kadro yapılanması, İsla'ya yeni teklif
Fenerbahçe Isla'ya yeni teklif yapmaya hazırlanıyor.Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Şilili sağ bekin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu, Fenerbahçe'den 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi geleceği öğrenildi.
26 Nisan 2020 Pazar 16:35
Isla'ya teklif!