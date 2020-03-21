Fenerbahçe'den şok açıklama ! "Bazı oyuncularımızda korona belirtisine rastlandı"

Çin'de başlayan ve tüm dünyada yayılan korona virüs salgınından bir çok sporcu etkilendi.Türkiye'de virüs salgını ile Fenerbahçe cephesinden şok bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Beko'da oynayan bazı basketbol ve idari kadro üyelerinde korona virüs belirtilerine rastlanırken, takımın daha detaylı tarama testleri için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama ;

FENERBAHÇE KRİTİK 14 GÜNDE NELER YAPTI?

Fenerbahçe Beko, son 14 gün içerisinde ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve TOFAŞ ile karşılaştı. TOFAŞ ise son 17 gün içerisinde İspanya takımı Andorra ile; Beşiktaş ise son 14 gün içerisinde Telekom ve Bursa ile karşılaştı.

Yurt dışında da Rusya'da oynadı. Sarı-lacivertliler, THY Euroleague maçı için 6 Mart tarihinde Khimki Moskova ile deplasmanda karşılaştı.