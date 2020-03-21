İstanbul 12°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
85796
ALTIN
315.645
DOLAR
6.5404
STERLİN
7.6369
EURO
6.9986

Fenerbahçe'den şok açıklama ! "Bazı oyuncularımızda korona belirtisine rastlandı"

Korona virüs Fenerbahçeye sıçradı. Fenerbahçe, basketbol takımında yapılan taramalar sonucunda bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında korona virüs belirtilerine rastlandığını açıkladı.

21 Mart 2020 Cumartesi 13:18
Fenerbahçe'den şok açıklama ! "Bazı oyuncularımızda korona belirtisine rastlandı"

Çin'de başlayan ve tüm dünyada yayılan korona virüs salgınından bir çok sporcu etkilendi.Türkiye'de virüs salgını ile Fenerbahçe cephesinden şok bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Beko'da oynayan bazı basketbol ve idari kadro üyelerinde korona virüs belirtilerine rastlanırken, takımın daha detaylı tarama testleri için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama ; 

"Erkek Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. 
 
Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. 
 
Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."
 
Fenerbahçe Spor Kulübü

FENERBAHÇE KRİTİK 14 GÜNDE NELER YAPTI?

Fenerbahçe Beko, son 14 gün içerisinde ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve TOFAŞ ile karşılaştı. TOFAŞ ise son 17 gün içerisinde İspanya takımı Andorra ile; Beşiktaş ise son 14 gün içerisinde Telekom ve Bursa ile karşılaştı.

Yurt dışında da Rusya'da oynadı. Sarı-lacivertliler, THY Euroleague maçı için 6 Mart tarihinde Khimki Moskova ile deplasmanda karşılaştı.

Son Güncelleme: 21.03.2020 13:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik ve Spor Bakanı'nın cevap alamadığı 5 soru
Gençlik ve Spor Bakanı'nın cevap alamadığı 5 soru
Fenerbahçe'de yabancı hoca defteri kapandı
Fenerbahçe'de yabancı hoca defteri kapandı
Fenerbahçe için sadece bir stoper değil
Fenerbahçe için sadece bir stoper değil
Kasımpaşaspor'' gönlümüz liglerin devam etmesinden yana'' dedi
Kasımpaşaspor'' gönlümüz liglerin devam etmesinden yana'' dedi
Galatasaray'da yaş sınırlaması uygulanacak
Galatasaray'da yaş sınırlaması uygulanacak
Heykeline maske takılan Alex teşekkür etti
Heykeline maske takılan Alex teşekkür etti

Popüler Haberler

21 Mart 2020 Cumartesi kanalların güncel yayın akışları içerisinde bulunan programlar belli oldu! FOX TV, ATV, KANAL D, STAR TV, TRT 1, SHOW TV VE TV8 21 Mart Cumartesi yayın akışı ortaya çıktı
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün hesaplarda olacak?
Migros, Carreofur, A101, Şok Bim market çalışma saatleri değişti! Marketler kaçta kapanıyor, açılış saatleri değişti mi?
AK Parti'ye nasıl üye olabilirim? Ak parti üyelik şartları ve evrakları nelerdir?
Günlük burç yorumları 22 Mart 2020 Pazar - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Aynen Aynen yeni sezon ne zaman başlayacak?
PTT kapatılacak mı? Coronavirüs nedeniyle hangi işlemler yapılacak? PTT koronavirüs tedbirleri
Menenjit aşısı 2020 güncel fiyatı ne kadar oldu? Menenjit aşısı ücretine dair detaylar
2020 Esnaf Kefalet kredisi kredi türlerine göre üst limiti miktarları - Esnaf Kefalet kredi kullanım şartları vade seçenekleri ve faiz oranları
2020 radar cezaların ne kadardır? Yerleşim yeri içinde ve şehirler arası yollarda güncel radar cezası miktarları
Elektrik yardımı nasıl alınır? 2020 Dar gelirliye elektrik yardımı için nereye başvurulur?
İran Koronavirüs ilacını buldu iddiası doğru mu? Corona virüs ilacı ne zaman satışa sunulacak?
Corona virüs hamilelikte anneden bebeğe geçer mi?
Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli oldu!
Fındık fiyatları ne kadar? 18 Mart Çarşamba il il güncel fındık fiyatları
2020 dul ve yetim aylığına zam! Güncel dul maaşı ne kadar oldu? Dul maaşı miktarı ve dul maaşı alma şartları
Rizespor'un yengesi İrina Moroziuk'un #evdekal paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Survivor 2020 birleşme partisi ne zaman olacak?
Survivor 2020 Ersin Korkut sigara içti diskalifiye olacak mı, elenecek mi? Ersin'e ne olacak?
Baraj dizisi hangi filmden uyarlandı? Film konusu ve oyuncuları kimlerdi? Kaç yılında nerede çekildi?
Zümrüdüanka Nezaket kimdir? Gerçek adı nedir? Simge Selçuk rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.