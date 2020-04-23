Fenerbahçe'den transfer harekatı, 2 Stoper birden geliyor

Başarısız geçen bir sezonun ardından yaşananları unutmak ve bu sezonu geride bırakmak isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Özellikle stoper bölgesinde yaşanan büyük sorunlar sonrası Fenerbahçe yönetim öncelikli olarak bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Simon Kjaer'den sonra aradığı stoperi bir türlü bulamayan Fenerbahçe'de bu sezonun büyük bölümünde asıl mevkisi ön libero olan Jailson stoper oynamak zorunda kalmıştı

Almanya Bundesliga takımlarında Schalke'de forma giyen'yi listesine aldı, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız stoperin menajeriyle ilk temas kurulduğu ve 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Sözleşmesi sona eriyor

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Stambouli'nin teklif edilen mali şartları kabul etmesi halinde soyadını aldığı İstanbul'a imza atması bekleniyor.

İkinci sırada Naldo var

Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir diğer stoper ise, AS Gazetesinde yer alan habere göre, Espanyol'da forma giyen stoper Naldo' olduğu ve yakın markaja aldığını duyurdu. sözleşmesi sezon sonu bitecek 31 yaşındaki Brezilyalı stoper için Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı belirtilirken, oyuncunun menajerine iki yıllık bir teklifte bulunulacağı ifade edildi.

