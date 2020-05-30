Fenerbahçe'den transfer harekatı!! iki yıldız birden

Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan ve son haftalarda yaşadığı üst üste puan kayıpları ile şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda. Bu planlar doğrultusunda iki isim öne çıkıyor.

Bu isimlerden ilki Norwich City forması giyen Teemu Pukki.

Premier Lig'de küme düşme ihtimali olan Norwich City eğer küme düşerse Finlandiyalı oyuncu ile yolların ayrılma ihtimali yüksek. 2022 yılına kadar sözleşmesi süren oyuncunun kiralık olarakolma ihtimali de gündemde.

İkinci aday ise Celta Vigo kulübünde kiralık olarak forma giyen Fedor Smolov olduğu belirtildi.

Şaun bonservisi L. Moskova kulübünde olan oyuncunun kiralık sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Smolov ligin ilk yarısında L. Moskova formasıyla 14 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı, Daha sonra Celta Vigo'ya geçiş yapan yıldız isim burada da 6 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.