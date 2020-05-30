Fenerbahçe'den transfer harekatı!! iki yıldız birden

Fenerbahçe'de gelecek sezon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor yeni sezon planlamasında güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, iki yıldızı gündemine aldı.

Fenerbahçe'den transfer harekatı!! iki yıldız birden
    Abone Ol:

Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan ve son haftalarda yaşadığı üst üste puan kayıpları ile şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda. Bu planlar doğrultusunda iki isim öne çıkıyor. 

Bu isimlerden ilki Norwich City forması giyen Teemu Pukki.

Premier Lig'de küme düşme ihtimali olan Norwich City eğer küme düşerse Finlandiyalı oyuncu ile yolların ayrılma ihtimali yüksek. 2022 yılına kadar sözleşmesi süren oyuncunun kiralık olarak transfer olma ihtimali de gündemde.

İkinci aday ise Celta Vigo kulübünde kiralık olarak forma giyen Fedor Smolov olduğu  belirtildi.

Şaun bonservisi L. Moskova kulübünde olan oyuncunun kiralık sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Smolov ligin ilk yarısında L. Moskova formasıyla 14 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı, Daha sonra Celta Vigo'ya geçiş yapan yıldız isim burada da 6 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler
Günlük yeterli su içme miktarı nedir? Bir günde ne kadar su içilmelidir? Su içmenin faydaları nelerdir?
Yaprak Dökümü dizisi tekrarları ne zaman saat kaçta yayınlanıyor? Yaprak Dökümü dizisi yeniden teve2'de
Virüs salgınında veya pandemide işçi hakları nelerdir? İşveren işçisini ücretsiz izne çıkartabilir mi?
Günlük Burç Yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mayıs 2020 Çarşamba Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Google Play Store internet bağlantısı yok sorunu nasıl çözülür?
ATV Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?
Günlük Burç Yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?