Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Veysel Oran, kürsüde kendini kaybetti

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulunda Kurul üyesi Veysel Oran bu güne kadar eşi benzeri görülmemiş bir olayı yaşattı. Oran kürsüye çıktığı ve konuşma yaptığı sırada birden kendini kaybetti ve yerleri yumruklamaya başladı. Oran'ın bu görüntüleri ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Divan Kurulu üyesi Veysel Oran, kürsüde yaptığı konuşmasında "İki senedir görev yapmıyorum, geziyorum. Yönetim kurulumuza 'karşılıksız takıma masör olarak yardımcı olayım' dedim. Çalıştığım büyün kulüpler ya şampiyon oldu ya da kümede kaldı." siye konuşurken kendisini birden yere attı ve yerleri yumruklamaya başladı. Oran daha sonra, "Alanyaspor maçını alacağız. Kalkın bir canlı olun bu maçları alacağız. Canlı olun. Malını kaybeden bir şeyini, şerefini kaybeden birçok şeyini, cesaretini kaybeden her şeyini… Çıkın cesaretiniz için oynayın" ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı görüntüler ise izlenme rekorları kırdı. İşte o görüntüler: