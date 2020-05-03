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Fenerbahçe Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i sosyal medya'da paylaştı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken bilindiği üzere gündeminde olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin isimleri var. Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş ile sözleşmeleri sona erecek olan iki eski yıldızını yeniden kadrosuna dahil etmek istiyor. 

03 Mayıs 2020 Pazar 13:19
Fenerbahçe Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i sosyal medya'da paylaştı

Fenerbahçe'nin bu sezon Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a attığı golün şiddetini 'iftar topu'na benzeterek yaptığı "İstanbul için iftar vakti" paylaşımı bambaşka bir boyuta taşındı. İki takım arasında sosyal medyada atılan eski goller üzerinden tatlı bir rekabet oluşturuldu, Fenerbahçe'nin içinde Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün yer aldığı son paylaşımları transfer dedikodularını beraberinde getirdi.

Eski iki oyuncusu 

Fenerbahçe, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda Gökhan Gönül'ün Sarı-Lacivertli forma ile Beşiktaş'a attığı golü paylaştı. Caner'in asistiyle Volkan Şen'in Beşiktaş'a attığı gol de paylaşıldı. Beşiktaşlı Gökhan ile Caner'i yeniden transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin paylaşımları transfer dedikodularının doğru olduğu yönünde bir mesaj olarak da yorumlandı.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeBeşiktaşGölGökhan GönülCaner Erkin
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