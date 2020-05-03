Fenerbahçe Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i sosyal medya'da paylaştı

Fenerbahçe'nin bu sezon Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a attığı golün şiddetini 'iftar topu'na benzeterek yaptığı "İstanbul için iftar vakti" paylaşımı bambaşka bir boyuta taşındı. İki takım arasında sosyal medyada atılan eski goller üzerinden tatlı bir rekabet oluşturuldu, Fenerbahçe'nin içinde Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün yer aldığı son paylaşımları transfer dedikodularını beraberinde getirdi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda Gökhan Gönül'ün Sarı-Lacivertli forma ile Beşiktaş'a attığı golü paylaştı. Caner'in asistiyle Volkan Şen'in Beşiktaş'a attığı gol de paylaşıldı. Beşiktaşlı Gökhan ile Caner'i yeniden transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin paylaşımları transfer dedikodularının doğru olduğu yönünde bir mesaj olarak da yorumlandı.