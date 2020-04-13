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Fenerbahçe için Müthiş iddia '' Teknik direktör ile anlaşıldı''

Belçika basınında yer alan haberde, teknik direktör Marc Wilmots'un Antwerp'in teklifini Fenerbahçe için reddettiğini yazdı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 19:14
Fenerbahçe için Müthiş iddia '' Teknik direktör ile anlaşıldı''

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimlerden Marc Wilmots, geleceği adına karar vermesi gerekiyor. Belçika basınından Voetbal24 haberine göre Wilmots, Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi  Fenerbahçe ile anlaşmak istediği için reddetti.

Geçmişte Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Wilmots'un, Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp ile anlaşma saplamaya yakın olduğu belirtiliyordu ama 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmelerin henüz neticelenmemesi nedeniyle teklifi reddettiği belirtildi.

Öncelik Fenerbahçe'de

Voetbal24, Marc Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceğini ve bu takımın da Fenerbahçe olduğunu duyurmasının ardından iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığını bildirdi.

2012-16 yılları arasında Belçika A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Wilmots, sonrasında kısa süreli olarak Fildişi Sahilleri ve İran Milli Takımlarında görev almıştı ki İran'dan istifa ettiği 4 Aralık'tan bu yana da bir takım çalıştırmamıştı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferTeknik DirektörKoronavirüsMarc Wilmots
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