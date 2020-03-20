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Fenerbahçe için sadece bir stoper değil

Fenerbahçe'nin gol yollarında Muriç' e destek olamayan forvetler ve orta saha oyuncularının arasından sıyrılan Serdar Aziz 4 gol ile bir stoperden daha fazlası oldu.

20 Mart 2020 Cuma 10:03
Fenerbahçe için sadece bir stoper değil

Fenerbahçe'nin defans yükünü sırtlanmaya çalışan bunun yanı sıra yan toplarda etkili kafa vuruşları ile sayısal katkı sağlayan Serdar Aziz Fenerbahçe'de en dikkat çeken isim olmayı başardı. Fenerbahçe'de forvet hattında görev alan Mevlüt Erdinç’in ligde henüz golünün bulunmazken, Rodrigues ve Ozan Tufan 3, Deniz Türüç ve Ferdi 2 ve Miha Zajc 1 golde kaldı.  Max Kruse’nin ise 7 golünün 3’ünü penaltıdan attığı göz önüne alınınca, stoper bölgesinde oynayan Serdar Aziz’in 4 golünün olması dikkat çekici bir istatistik olarak göze çarpıyor.  Tüm gollerini duran toplarda kafayla atan tecrübeli oyuncunun ceza sahası içinde bulunması kaleciler için penaltı kadar tehlikeli hale geldi.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGölStoperSerdar Aziz
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