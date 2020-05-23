Fenerbahçe istedi, Nenad Bjelica Haziranda geliyormu?

Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran ve son zamanlarda adı Fenerbahçe ile sıkca anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

RTL’ye konuşan Bjelica, “Fenerbahçe ile görüşmelerimiz hala devam ediyor ancak Fenerbahçe ile anlaşamamam diye endişelerim yok. Avrupa’nın 5 büyük liginde de çalışabilecek tecrübede olduğumu biliyorum. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor. Beni haziran başında takımın başında görmek istediklerini söylediler. Ancak, Türkiye’deki corona virüs salgınının boyutları işimizi kolaylaştırmıyor” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kulübü ile anlaşma aşamasında olduğunu belirten Bjelica, “Finansal konular üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak herhangi bir şekilde kesinleşmiş bir anlaşma yok” ifadelerini kullanmıştı.