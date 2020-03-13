Fenerbahçe kadro kurmakta zorlanıyor

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00 da, Hüseyin Göçek yönetiminde başlayacak.'nin yaşadığı en kötü sezonlardan biri olması, son 6 haftada galibiyet alamaması sonrası 40 puan ile 7. sırada yer alırken,mücadelesi için kadro oluşturmakta zorluk yaşıyor,ları devam eden Sadık Çiftpınar ve Max Kruse Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek, sakatların yanı sıra sakatlıktan dönen oyuncuları Garry Rodriues,Nabil Dirar ve Simon Falette'nineksiğinin olması teknik heyeti düşündürürken birde kartlısı oyuncuların olması Fenerbahçe'yi adeta çıkmaza sürükledi.cezalısı Tolgay Arslan ile sarı kart cezalısı Serdar Aziz,Ozan Tufan ve Kaleci ALtay Bayındırlı'da kadroda yer alamayacak.