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Fenerbahçe kadro kurmakta zorlanıyor

Süper lig'in 26. haftasında İttifak holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin sakatlıklarla başı dertte.

13 Mart 2020 Cuma 12:54
Fenerbahçe kadro kurmakta zorlanıyor

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00 da, Hüseyin Göçek yönetiminde başlayacak. Fenerbahçe'nin yaşadığı en kötü sezonlardan biri olması, son 6 haftada galibiyet alamaması sonrası  40 puan ile 7. sırada yer alırken, Konyaspor mücadelesi için kadro oluşturmakta zorluk yaşıyor, sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Max Kruse Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek, sakatların yanı sıra sakatlıktan dönen oyuncuları Garry Rodriues,Nabil Dirar ve Simon Falette'nin maç eksiğinin olması teknik heyeti düşündürürken birde kart cezalısı oyuncuların olması Fenerbahçe'yi adeta çıkmaza sürükledi. Kırmızı kart cezalısı Tolgay Arslan ile sarı kart cezalısı Serdar Aziz,Ozan Tufan ve Kaleci ALtay Bayındırlı'da kadroda yer alamayacak.  

Anahtar Kelimeler:
CezaFenerbahçeEmre BelözoğluSakatlıkSaat KaçtaKonyasporMaçKırmızı Kart
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