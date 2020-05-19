Fenerbahçe kulübünden resmi açıklama! test sonuçları nasıl çıktı?

Yapılan resmi açıklama;

"Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan tüm personelimize yapılan Koronavirüs testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir."

