"Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan tüm personelimize yapılan Koronavirüs testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir."
Fenerbahçe kulübünden resmi açıklama! test sonuçları nasıl çıktı?
Fenerbahçe Kulüp yönetimi tüm personeli için yaptırdığı koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı.
"Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan tüm personelimize yapılan Koronavirüs testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir."
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