Fenerbahçe Kupa'da avantjlı kazandı

Maça iyi bir başlangıç yapan ve topa sahip olma konusunda rakibine üstünlük sağlayan Fenerbah 34. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu Deniz Türüç gole çeviremeyinde öne geçme fırsatını kaçırmış oldu. İlk yarının bitimine 2 dk kala Mevlüt Erdinç ile öne geçti. İkinci yarıda üst üste gelen goller ile sonuca iden'de goller 52'de Mevlüt Erdinç, 57.dk daİbrahim Sürgülü (KK) attığı golle skor 3-0'a geldi. Maçın kalan bölümünde gol olmayınca maç Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.