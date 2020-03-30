Fenerbahçe'li fotbolculardan 5 Milyon TL

Fenerbahçe'li Futbolculardan örnek davranış Koronavirüs ile mücadele kapsamında futbolcular elini taşın altına sokma kararı aldı.
30 Mart 2020 Pazartesi 22:51
Koronavirüs ile mücadele kapsamında mali açıdan sıkıntı durumda olan vatandaşları unutmadı. Sarı - Lacivertli futbolcular kendi aralarında topladıkları 5 Milyon TL ile destek kampanyası başlatırken Başkan Ali Koç, tüm spor camiasına çağrıda bulundu.
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