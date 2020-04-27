Fenerbahçe'li oyuncu Premier Lig'i peşinden koşturuyor.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile müthiş bir çıkış yakalayan Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Ada basınında dün yer alan habere göre milli futbolcu için transfer savaşı başladı. Haberde yer alan İddiaya göre Crystal Palace tarafından uzun süredir takip edilen Ozan Tufan için iki Premier Lig kulübü daha devreye girdi.

Crystla Palace'ın ardından Everton ile Southampton devrede

Everton ve Southampton'ın da yıldız futbolcuyu kadrosuna dahil etmek için girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Sözleşmesini sezon sonunu beklemeden uzatan Ozan Tufan için 3 kulübün de resmi teklif hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Ekonomik bir darboğaz içinde olan Fenerbahçe yönetiminin gelecek cazip bir teklife kayıtsız kalamayacağı düşünülüyor.

'Premier Lig'te oynamayı istiyor'

Ozan Tufan daha önce yaptığı bir röportajda Premier Lig'de oynamayı çok istediğini belirtmişti. Sezon sonunda İngiliz kulüpleri ve Fenerbahçe arasında yaşanacak pazarlıkların sonucu herkes tarafınfan merakla bekleniyor.

Bir dönem futboldan kopma noktasına gelen Ozan Tufan şimdi İngilizlerin transfer gündeminden düşmüyor.