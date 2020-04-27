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Fenerbahçe'li oyuncu Premier Lig'i peşinden koşturuyor.

Fenerbahçe'nin 4 ay önce sözleşmesini uzatma kararı aldığı oyuncusu, İngiltere Premier Lig ekiplerinin hayallerini süslemeye devam ediyor.

27 Nisan 2020 Pazartesi 22:02
Fenerbahçe'li oyuncu Premier Lig'i peşinden koşturuyor.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile müthiş bir çıkış yakalayan Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Ada basınında dün yer alan habere göre milli futbolcu için transfer savaşı başladı. Haberde yer alan İddiaya göre Crystal Palace tarafından uzun süredir takip edilen Ozan Tufan için iki Premier Lig kulübü daha devreye girdi.

Fenerbahçe'li oyuncu Premier Lig'i peşinden koşturuyor.

Crystla Palace'ın ardından Everton ile Southampton devrede

Everton ve Southampton'ın da yıldız futbolcuyu kadrosuna dahil etmek için girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Sözleşmesini sezon sonunu beklemeden uzatan Ozan Tufan için 3 kulübün de resmi teklif hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Ekonomik bir darboğaz içinde olan Fenerbahçe yönetiminin gelecek cazip bir teklife kayıtsız kalamayacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe'li oyuncu Premier Lig'i peşinden koşturuyor.

'Premier Lig'te oynamayı istiyor'

Ozan Tufan daha önce yaptığı bir röportajda  Premier Lig'de oynamayı çok istediğini belirtmişti. Sezon sonunda İngiliz kulüpleri ve Fenerbahçe arasında yaşanacak pazarlıkların sonucu herkes tarafınfan merakla bekleniyor.

Bir dönem futboldan kopma noktasına gelen Ozan Tufan şimdi İngilizlerin transfer gündeminden düşmüyor.

Son Güncelleme: 27.04.2020 22:02
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSouthamptonPremier LigEvertonOzan TufanCrystla Palace
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