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Fenerbahçe'nin boş geçen 6. sezonu

Süper lig'de son olarak Yakutel Denizlispor ile karşılaşan ve beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından bir hayli uzaklaştı.

09 Mart 2020 Pazartesi 11:20
Fenerbahçe'nin boş geçen 6. sezonu

Zirve yarışından uzaklaşan ve lider ile arasındaki fark 12 ye çıkan Fenerbahçe'de şampiyonluk sevinci yaşama umutları tükeniyor, son 5 senedir şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen  Fenerbahçe'de bu hasret 6 yıla çıkacak gibi görünüyor.En son 1989-90 ve 1995-95 sezonları arasında şampiyonluk yaşayamayan Fenerbahçe kendi rekorunu egale edecek gibi görünüyor.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli KoçŞampiyonluk
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