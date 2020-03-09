Fenerbahçe'nin boş geçen 6. sezonu

Zirve yarışından uzaklaşan ve lider ile arasındaki fark 12 ye çıkan'desevinci yaşama umutları tükeniyor, son 5 senedir şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Fenerbahçe'de bu hasret 6 yıla çıkacak gibi görünüyor.En son 1989-90 ve 1995-95 sezonları arasında şampiyonluk yaşayamayan Fenerbahçe kendi rekorunu egale edecek gibi görünüyor.