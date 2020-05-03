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Fenerbahçe'nin ilk transferi İsmail yüksek kimdir?

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına ara vermeden çalışıyor, orta sahasına takviye yapan sarı - lacivertliler Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı.

03 Mayıs 2020 Pazar 20:13
Fenerbahçe'nin ilk transferi İsmail yüksek kimdir?

Transfer görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'de transferden sorumlu Selahattin Baki, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen İsmail Yüksek ve Gölcükspor ile anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertli ekip, Gölcükspor'a satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de olmak üzere 2 oyuncu verecek.

İki Kulüp arasında sözleşmeler imzalanırken, liglerin kaderinin belli olmasıyla birlikte İsmail Yüksek, Fenerbahçe forması giymeye başlayacak. Gölcükspor, Fenerbahçe'den 400 bin TL+2 oyuncu alacak. 400 bin TL iki taksit olarak ödenecek.

İsmail Yüksek Kimdir?
26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

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