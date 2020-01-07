Bundesliga ekiplerinden Eintrach Frankfurt forması giyen 28 yaşındaki Gineli oyuncu için masaya oturan Damian Comolli satın alma opsiyonlu ile kiralama teklif ettiği ve büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade ediliyor.Simon Falette transferinde Teknik direktör Ersun Yanal'ın onayını bekleyen Comolli tecrübeli hocanın onay vermesi halinde transferi bitireceği bildirildi.
Ersun Yanal Kararsız
Fenerbahçe'nin stoper'i Almanya'dan
Transfer çalışmalarında nokta atışı yapmak niyetinde olan Fenerbahçe aradığı stoperi Almanya'da buldu.
07 Ocak 2020 Salı 13:03
Bundesliga ekiplerinden Eintrach Frankfurt forması giyen 28 yaşındaki Gineli oyuncu için masaya oturan Damian Comolli satın alma opsiyonlu ile kiralama teklif ettiği ve büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade ediliyor.Simon Falette transferinde Teknik direktör Ersun Yanal'ın onayını bekleyen Comolli tecrübeli hocanın onay vermesi halinde transferi bitireceği bildirildi.