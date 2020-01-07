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Fenerbahçe'nin stoper'i Almanya'dan

Transfer çalışmalarında nokta atışı yapmak niyetinde olan Fenerbahçe aradığı stoperi Almanya'da buldu.

07 Ocak 2020 Salı 13:03
Fenerbahçe'nin stoper'i Almanya'dan

Bundesliga ekiplerinden Eintrach Frankfurt forması giyen 28 yaşındaki Gineli oyuncu için masaya oturan Damian Comolli satın alma opsiyonlu ile kiralama teklif ettiği ve büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade ediliyor.Simon Falette transferinde Teknik direktör Ersun Yanal'ın onayını bekleyen Comolli tecrübeli hocanın onay vermesi halinde transferi bitireceği bildirildi.
Ersun Yanal Kararsız

28 yaşındaki oyuncunun bu sezon sadece 1 maçta sahaya çıkmış olması nedeniyle karamsarlığa kapılan Ersun Yanal'ın bir kaç güne karar vereceği ve transferin neticeleneceği  bildirildi.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferErsun YanalDamian ComolliSimon Falette
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