Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Beşiktaş yolunda

Süper Lig'in köklü iki kulübüile, kıyasıya biryarışına girdi.Koronavirüs pandemisi sonrası yaşanan mali zorlukları düşünmek zorunda olan her iki kulüp de önceliğini bonservisi olmayan veya düşük maliyeti olan oyunculara öncelik veriyor. Grada3.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı ve Fotomaç'ın derlediği haberde kesin ifadeler kullanırken, "İstanbul'i çağırıyor" başlığını kullandı. Kulübün başarısız transferleri listesinde yer alan Hırvat golcü, şu anda Roma'da kiralık olarak forma giyiyor. Fakat İtalyan ekibi oyuncunun bonservisini almayacağını aylar önce belirtmişti.

Atletico, oyuncunun maaş yükü nedeni ile elden çıkarmak istemesi sonrası oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Çünkü Kalinic şu anda yılda 2.5 milyon Euro ücret kazanıyor. Tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe'nin ilgisi yeni değil. Son günlerde Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilenmeye başlamasına kadar transferde ağır adımlar atıyordu. Görünüşe göre Beşiktaş, oyuncu ile temaslarını sıklaştırmaya başladı. Kalinic'in Atletico'da 1 yıl daha sözleşmesi var. İspanyol kulübü, oyuncuyu serbest bırakarak maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor