Atletico, oyuncunun maaş yükü nedeni ile elden çıkarmak istemesi sonrası oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Çünkü Kalinic şu anda yılda 2.5 milyon Euro ücret kazanıyor. Tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe'nin ilgisi yeni değil. Son günlerde Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilenmeye başlamasına kadar transferde ağır adımlar atıyordu. Görünüşe göre Beşiktaş, oyuncu ile temaslarını sıklaştırmaya başladı. Kalinic'in Atletico'da 1 yıl daha sözleşmesi var. İspanyol kulübü, oyuncuyu serbest bırakarak maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor
Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Beşiktaş yolunda
Koronavirüsü salgını sonrası transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş ile Fenerbahçe, transferde yine karşı karşıya geldi.
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