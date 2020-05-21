Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Beşiktaş yolunda

Koronavirüsü salgını sonrası transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş ile Fenerbahçe, transferde yine karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Beşiktaş yolunda
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Süper Lig'in köklü iki kulübü Fenerbahçe ile Beşiktaş, kıyasıya bir transfer yarışına girdi.Koronavirüs pandemisi sonrası yaşanan mali zorlukları düşünmek zorunda olan her iki kulüp de önceliğini bonservisi olmayan veya düşük maliyeti olan oyunculara öncelik veriyor. Grada3.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı ve Fotomaç'ın derlediği haberde kesin ifadeler kullanırken, "İstanbul Kalinic'i çağırıyor" başlığını kullandı. Kulübün başarısız transferleri listesinde yer alan Hırvat golcü, şu anda Roma'da kiralık olarak forma giyiyor. Fakat İtalyan ekibi oyuncunun bonservisini almayacağını aylar önce belirtmişti.

Atletico, oyuncunun maaş yükü nedeni ile elden çıkarmak istemesi sonrası oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Çünkü Kalinic şu anda yılda 2.5 milyon Euro ücret kazanıyor. Tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe'nin ilgisi yeni değil. Son günlerde Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilenmeye başlamasına kadar transferde ağır adımlar atıyordu. Görünüşe göre Beşiktaş, oyuncu ile temaslarını sıklaştırmaya başladı. Kalinic'in Atletico'da 1 yıl daha sözleşmesi var. İspanyol kulübü, oyuncuyu serbest bırakarak maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor


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