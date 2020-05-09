Fenerbahçe'nin yeni hocası bügün imzalıyor

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan en güçlü isim olan Nenaj Bjelica için flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan tuttomercatoweb, Hırvat 24sata'yı kaynak olarak gösterdiği haberde Nenad Bjelica'nın, bir kaç saat içinde (gün içinde) İstanbul'a uçacağını ve resmi imzayı atacağını söyleniyor.

"Fenerbahçe - Bjelicainde nihayet sona geldi. Hırvat teknik direktör, imza için Türkiye'ye gelmeye hazır. '24sata'nın haberine göre; Hırvat teknik direktörün gün içerisinde İstanbul'a uçakla gelmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor. Türk kulübü, son günlerde Bjelica'ya 3 yıllık bir anlaşma teklif etmişti."