Fenerbahçe'nin yeni transferine 'Gomis' kefil oldu

Fenerbahçe koronavirüs pandemisi nedeniyle lige verilen arayı değerlendirerek transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalmış olan Fenerbahçe'de tüm planlar gelecek sezona göre yapılıyor. Sarı-lacivertliler bu anlamda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Temas kuruldu

İtalyan basınında yer alan haberde; Fenerbahçe'nin, Al Hilal'de mutsuz olduğu bilinen İtalyan yıldız Sebastian Giovinco ile ilk temasta bulundu.

Bir dönem İtalya Milli Takımı'nın önemli yeteneklerinden olan Giovinco'nun F.Bahçe'nin ilgisi olmasından memnun olduğu söyledi.

Gomis'in takım arkadaşı

Giovinco, Galatasaray'da başarılı işlere imza atan ve ardından Arabistan'ın yolunu tutan Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile birlikte Al Hilal'de oynuyor.

Gomis kefil oldu

Giovinco'nun, Fenerbahçe'den teklif gelir gelmez takım arkadaşı olan Gomis'i arayarak Türkiye hakkında bilgi istediği öğrenildi. Gomis'in "Kariyerimin en güzel günlerini İstanbul'da geçirdim. Gerçekten büyüleyici bir şehir" sözlerinin ardından İtalyan yıldızın FenerBahçe'yi daha ciddi şekilde düşünmeye başladığı öğrenildi.



