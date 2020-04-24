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Fenerbahçe'nin yeni transferine 'Gomis' kefil oldu

Fenerbahçe, yeni sezon için iddialı bir takım kurma hedefinde çalışmalarına devam ederken, Al Hilal'de forma giyen Sebastian Giovinco transferi için kolları sıvadı.

24 Nisan 2020 Cuma 15:06
Fenerbahçe'nin yeni transferine 'Gomis' kefil oldu

Fenerbahçe koronavirüs pandemisi nedeniyle lige verilen arayı değerlendirerek transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalmış olan Fenerbahçe'de tüm planlar gelecek sezona göre yapılıyor. Sarı-lacivertliler bu anlamda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Temas kuruldu
İtalyan basınında yer alan haberde; Fenerbahçe'nin, Al Hilal'de mutsuz olduğu bilinen İtalyan yıldız Sebastian Giovinco ile ilk temasta bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferine 'Gomis' kefil oldu

Fenerbahçe ilgisi mutlu etti
Bir dönem İtalya Milli Takımı'nın önemli yeteneklerinden olan Giovinco'nun F.Bahçe'nin ilgisi olmasından memnun olduğu söyledi.

Gomis'in takım arkadaşı
Giovinco, Galatasaray'da başarılı işlere imza atan ve ardından Arabistan'ın yolunu tutan Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile birlikte Al Hilal'de oynuyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferine 'Gomis' kefil oldu

Gomis kefil oldu
Giovinco'nun, Fenerbahçe'den teklif gelir gelmez takım arkadaşı olan Gomis'i arayarak Türkiye hakkında bilgi istediği öğrenildi. Gomis'in "Kariyerimin en güzel günlerini İstanbul'da geçirdim. Gerçekten büyüleyici bir şehir" sözlerinin ardından İtalyan yıldızın FenerBahçe'yi daha ciddi şekilde düşünmeye başladığı öğrenildi.


 

Son Güncelleme: 24.04.2020 15:36
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferGomisAl HilalGiovinco
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