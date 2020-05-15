Fenerbahçe oyunculardan indirim talep etmedi ancak kulüp 3 aydır maaşları ödemiyor

Korona virüs salgını nedeniyle futbol müsabakalarına ara verilmişti. Bu süreçte maçların oynanmaması nedeniyle kulüpler yayın geliri ve maç günü gelirleri gibi gelirleri elde edemiyor. Ekonomik olarak zor günler geçiren Türk kulüpleri bu süreçte en çok etkilenen kulüplerden biridir.

Bu süreçte Fenerbahçe kulübü korona virüs salgını sürecinde futbolcularıyla yakında ilgileniyor. Diğer Türk kulüplerinin birçoğu oyuncularından indirime gitmesini istese de Fenerbahçe kulübünden henüz böyle bir talep gelmedi. Kulübün şuan düşüncesi Türkiye Kupası finalini kazanarak Avrupa kupalarına katılabilmek olarak öne çıkıyor.

Tüm bu haberlerin yanı sıra gündeme gelen son haberlerde Fenerbahçe kulübünün 3 aydır oyuncu maaşlarını ödemediği ortaya çıktı. Kulübün oyunculardan herhangi bir indirim talebinde bulunmamasının yanı sıra oyuncularından da böyle bir talebin gelmediği belirtildi. Ancak kulüp muhabirleri ödememelerin yapılmamasının oyuncuları rahatsız etmediğini ifade ediyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 17:38