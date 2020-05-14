Fenerbahçe stoperini İtalya'da buldu: Jose Luis Palomino

Fenerbahçe yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertli kulübün yeni sezonda birçok bölgeye oyuncu transfer etmesi bekleniyor. Fenerbahçe’nin transfer yapması beklenen bölgelerinden biri de defans hattı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe Atalanta forması giyen Jose Luis Palomino’yu transfer etmek istiyor. Kadrosunda şuanda Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar, Falette ve Zanka olmak üzere 4 stoper yer alan Fenerbahçe’nin bu isimlerden Serdar ve Sadık dışındakilerle yolları ayırması bekleniyor.

Sarı lacivertli kulübün bu isimlerle yollarını ayırmasının ardından stoper bölgesinde düşündüğü ilk isim Arjantinli stoper Jose Luis Palomino. Fenerbahçe’nin oyuncu ve kulübüyle transfer görüşmelerine kısa sürede başlaması bekleniyor.

Palomino bu sezon Atalanta formasıyla 21 lig, 6 Şampiyonlar Ligi ve 1 İtalya Kupası olmak üzere toplamda 28 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:32