Fenerbahçe teklif yaptı Bjelica'' para değil kariyer önemli''dedi

Fenerbahçe'nin transfer konusunda görüştüğü Bjelica, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Fenerbahçe’ye yeşil ışık yakan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, sportsfinding.com’a yeni bir röportaj verdi.

Geleceğiyle ilgili konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, “Arap ve Çin kulüplerinden teklifler vardı ama benim ilk tercihim para değil kariyer önemli. Hırvatça, İspanyolca, İtalyanca, İngilizce, Almanca ve Lehçe konuşuyorum. Bu bana fazladan kapı açar diye düşünüyorum. Önceliğim İtalya, İspanya ve Almanya” dedi.

Hırvat çalıştırıcı, Dinamo Zagreb’ten neden ayrıldığını da şu ifadelerle açıkladı: “Elimden geleni yaptım. Takımı ve oyuncuları bireysel olarak geliştirmeye çalıştım. Sonra kulüple sözleşmeyi feshetmek için bir anlaşmaya vardık.

Bijelica, 18 puan farkla liderken takımdan ayrılmıştı. Hırvat çalıştırıcı hafta içi yaptığı açıklamada, ‘5 büyük lig dışında başka bir ligdeki büyük bir takımda çalışabilirim’ demişti.

öncelik İtalya

Hırvat basını Bjelica’nın önceliğinin İtalya’da bir takım çalıştırmak olduğunu söyledi. 48 yaşındaki çalıştırıcının asıl hedefinin ise Devler Ligi’nde oynayabilecek bir takımı yönetmek olduğu belirtildi.

