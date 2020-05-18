Fenerbahçe teknik direktör koltuğuna sezon sonuna kadar Pierre Webo'yu getirebilir

Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sarı lacivertli takım Ersun Yanal’la yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Sarı kanarya bu süreçte yardımcı antrenörleriyle maçlara çıkmıştı.

Korona virüs salgını sonrası liglere verilen aranın bitmesine az bir süre kala sezonun kalanın takımın başında kimin olacağı ise belirsizliği koruyor. Fenerbahçe bu süreçte Abdullah Avcı, Bjelica ve Erol Bulut gibi isimlerle görüşmüş ancak hala net bir anlaşma sağlayamamıştı. Akıllarda bu isimlerden biriyle anlaşılamaması halinde takımı kimin çalıştıracağı sorusu geliyor. Gündemdeki ilk isim eski oyunculardan biri olan Pierre Webo oldu. Webo şuanda Başakşehir’de Okan Buruk’un yardımcılığını yapıyor. Eğer Okan Buruk’la anlaşma sağlanması halinde Webo’nun sezon sonuna kadar Fenerbahçe’yi çalıştırması gündemde. Aynı durum Erol Bulut’un yardımcısı Mehmey Yozgatlı içinde geçerli. İlerleyen günlerde takımın başına kimin geçeceği netleşecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 11:12