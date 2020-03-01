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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti!

Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşarak yollarını ayırmaya karar verdi. Kulüp konuyla ilgili resmi açıklamada bulundu.

01 Mart 2020 Pazar 22:31
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti!

Fenerbahöe Spor Kulübü ile Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdışar. Kulüpten ayrılmak istedğini yönetime bildiren teknik hocanın bu isteği yönetim tarafından değerlendirilerek kabul edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü ise alınan bu kararla ilgili bir açıklama yaparak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.

Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz."

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeİstifaErsun Yanal
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