İstanbul 11°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98946
ALTIN
379.058
DOLAR
6.9524
STERLİN
8.6717
EURO
7.5645

Fenerbahçe tesislerde antrenmanlara başlıyor!

Coronavirüs nedeniyle Fenerbahçe tesislerde antrenmanlara başlıyor. TRT Spor'daki haberlere göre sarı lacivertli ekip 2 gün antrenman, 4 gün izin yapacak.

20 Nisan 2020 Pazartesi 19:05
Fenerbahçe tesislerde antrenmanlara başlıyor!

Coronavirüs sebebiyle yaklaşık 3 haftadır çalışmalarına evde devam eden Fenerbahçeli futbolcular sahaya inecek. Sarı lacivertli ekip Salı günü itibariyle Samandıra’da bir araya gelecek ve küçük gruplar şeklinde çalışmalara başlayacak.

Coronavirüs tedbiri çerçevesinde 3 haftadır telekonferans ile evde antrenmanlar yapan Fenerbahçeli isimler TRT Spor’da yapılan haberlere göre Salı günü itibariyle Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelip saha çalışmalarına başlayacaklar.

Sosyal mesafe kuralı uygulanacak

Coronavirüs tedbirleri konusunda riske girilmemesi için küçük gruplar şeklinde antrenmana çıkılarak sosyal mesafeyi koruyup çalışacaktır. Avrupa’daki kulüplerin yapmış olduğu bireysel çalışmaların da saha içerisinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

2 gün antrenman, 4 gün izin verilecek

Futbolcular Salı ve Çarşamba günlerinden antrenman yaparak coronavirüs tedbirleri çerçevesinde dört gün izin yapacaktır.

Son Güncelleme: 20.04.2020 19:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalyanlar açıkladı, Anlaşma sağlandı, Fenerbahçe'nin yeni hocası geliyor
İtalyanlar açıkladı, Anlaşma sağlandı, Fenerbahçe'nin yeni hocası geliyor
Luiz Gustavo iddiaları doğrumu? transfer olacak mı?
Luiz Gustavo iddiaları doğrumu? transfer olacak mı?
Ozan Tufan'dan profesyonel CS:GO oyuncusuna efsane çalım
Ozan Tufan'dan profesyonel CS:GO oyuncusuna efsane çalım
Mehmet Ekici yönetime rahat bir nefes aldırdı
Mehmet Ekici yönetime rahat bir nefes aldırdı
Google, telefondan silinmesi gereken uygulamaları paylaştı! Bu uygulamalar kişisel bilgilerinizi ele geçiriyor
Google, telefondan silinmesi gereken uygulamaları paylaştı! Bu uygulamalar kişisel bilgilerinizi ele geçiriyor
Totti'den sert açıklama 'Pallotta varsa ben yokum' dedi
Totti'den sert açıklama 'Pallotta varsa ben yokum' dedi

Popüler Haberler

Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması içinde neler var?
Halkbank 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu başvuru sonucu sorgulama
Beşiktaş'ta kaleci için adı geçen Bruno Varela kimdir? Hangi takımda oynuyor?
Üniversite güz ve bahar dönemleri hangileridir? Güz ve bahar dönemleri ne zamandır?
Kuşlarla Yolculuk dizisi ne zaman başlayacak? Kuşlarla Yolculuk dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Evimize koronavirüsü sokmamak için hangi önlemleri almalıyız, nelere dikkat etmeliyiz?
Ziraat - Vakıfbank - Halkbank! Temel ihtiyaç kredileri başvuru ve sonuç sayfası: kredi başvuruları ne zaman sonuçlanır?
Jet Sosyete dizisi final mi yapıyor? Jet Sosyete neden final yapıyor? Yeni sezonda yayınlanacak mı?
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı ne zaman bitecek? Hastane sürekli hizmet verecek mi?
Remdesivir ilacı nedir? COVID-19 tedavisi için deneysel olarak kullanılan antiviral ilaç işe yarıyor mu?
Carrefour market 6 -14 Nisan 2020 indirimleri
MEB Okullar ne zaman açılacak? 2020 Koronavirüs tatili ne kadar uzatıldı?
Af yasası çıktı mı? Ceza infaz indirimi ve af yasası ile ilgili son dakika gelişmleleri neler
Banka kredi kartı borç yapılandırma işlemi nasıl yapılır, müşterilerden hangi şartları istiyor? Kredi kartı borç yapılandırma konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar
Enpara ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Enpara.com 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve detayları
Survivor Yasin ve Barış neden kavga etti, diskalifiye mi olacaklar?
Kafeler ve kahveler ne zaman açılacak?
Kira yardımı nasıl alınır? Devlet kira yardım başvurusu şartları nelerdir? Kaymakamlık ve Sosyal Hizmetler kira yardım başvurusu nasıl yapıılır?
Sağlık personeli nöbet ücretleri ne kadardır? Sağlık personeli nöbetlerinde ne kadar ücret alır?
Koronavirüs salgını hangi hayvan başlattı?
Ücretsiz izin maaş desteği kaç aydır? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları ve miktarı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.