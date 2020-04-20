Fenerbahçe tesislerde antrenmanlara başlıyor!

Coronavirüs sebebiyle yaklaşık 3 haftadır çalışmalarına evde devam eden Fenerbahçeli futbolcular sahaya inecek. Sarı lacivertli ekip Salı günü itibariyle Samandıra’da bir araya gelecek ve küçük gruplar şeklinde çalışmalara başlayacak.

Sosyal mesafe kuralı uygulanacak

Coronavirüs tedbiri çerçevesinde 3 haftadır telekonferans ile evde antrenmanlar yapan Fenerbahçeli isimler TRT Spor’da yapılan haberlere göre Salı günü itibariyle Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelip saha çalışmalarına başlayacaklar.

Coronavirüs tedbirleri konusunda riske girilmemesi için küçük gruplar şeklinde antrenmana çıkılarak sosyal mesafeyi koruyup çalışacaktır. Avrupa’daki kulüplerin yapmış olduğu bireysel çalışmaların da saha içerisinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

2 gün antrenman, 4 gün izin verilecek

Futbolcular Salı ve Çarşamba günlerinden antrenman yaparak coronavirüs tedbirleri çerçevesinde dört gün izin yapacaktır.