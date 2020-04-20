Fenerbahçe tesislerde antrenmanlara başlıyor!

Coronavirüs sebebiyle yaklaşık 3 haftadır çalışmalarına evde devam eden Fenerbahçeli futbolcular sahaya inecek. Sarı lacivertli ekip Salı günü itibariyle Samandıra’da bir araya gelecek ve küçük gruplar şeklinde çalışmalara başlayacak.
Sosyal mesafe kuralı uygulanacak
Coronavirüs tedbirleri konusunda riske girilmemesi için küçük gruplar şeklinde antrenmana çıkılarak sosyal mesafeyi koruyup çalışacaktır. Avrupa’daki kulüplerin yapmış olduğu bireysel çalışmaların da saha içerisinde gerçekleştirilmesine karar verildi.
2 gün antrenman, 4 gün izin verilecek
Futbolcular Salı ve Çarşamba günlerinden antrenman yaparak coronavirüs tedbirleri çerçevesinde dört gün izin yapacaktır.
Son Güncelleme: 20.04.2020 19:05