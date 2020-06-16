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Fenerbahçe- Trabzonspor kupa maçında kazanan belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupasında finale yükselen ilk takım belli oldu. Trabzonspor Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 yenerek kupa maçını aldı.

16 Haziran 2020 Salı 23:21
Fenerbahçe- Trabzonspor kupa maçında kazanan belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı final rövanş maçı sonuçlandı. Trabzonspor rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1’lik skorla yendi. Trabzonspor, bu skorla Fenerbahçe'yi 23 yıl sonra deplasmanda mağlup etti.

Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Trabzonspor adını finale yazdırdı.

Maçtan önemli dakikalar:

Dakika 6: Sörlott ile Trabzonspor 1-0 öne geçiyor.

Dakika 24: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kenardan yaptığı itirazlar sonrası önce sarı kart sonra ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Dakika 34: Trabzonspor'da Nwakaeme kasığından sakatlandı ve oyundan çıktı. Oyuna Bilal Başıaçıkoğlu girdi.

Dakika 42: Deniz Türüç ile Fenerbahçe beraberliği yakalıyor.


Dakika 46: Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın yerine Mehmet Ekici oyuna girdi.

Dakika 52: Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin ortasına ceza sahasında Muriqi yükseldi ama vuramadı.

Dakika 59: Mehmet ekici sarı kart görüyor.

Dakika 78: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün yerine Doğan Erdoğan oyuna girdi.

Dakika 83: Trabzonspor Alexander Sörloth ile skoru 2-1 yaptı.

Dakika 85: Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

Dakika 90+2: Novak ile Trabzonspor skoru 3-1’e getirdi.


Son Güncelleme: 16.06.2020 23:21
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