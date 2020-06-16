Fenerbahçe- Trabzonspor kupa maçında kazanan belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı final rövanş maçı sonuçlandı. Trabzonspor rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1’lik skorla yendi. Trabzonspor, bu skorla Fenerbahçe'yi 23 yıl sonra deplasmanda mağlup etti.
Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Trabzonspor adını finale yazdırdı.
Maçtan önemli dakikalar:
Dakika 6: Sörlott ile Trabzonspor 1-0 öne geçiyor.
Dakika 24: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kenardan yaptığı itirazlar sonrası önce sarı kart sonra ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Dakika 34: Trabzonspor'da Nwakaeme kasığından sakatlandı ve oyundan çıktı. Oyuna Bilal Başıaçıkoğlu girdi.
Dakika 42: Deniz Türüç ile Fenerbahçe beraberliği yakalıyor.
Dakika 52: Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin ortasına ceza sahasında Muriqi yükseldi ama vuramadı.
Dakika 59: Mehmet ekici sarı kart görüyor.
Dakika 78: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün yerine Doğan Erdoğan oyuna girdi.
Dakika 83: Trabzonspor Alexander Sörloth ile skoru 2-1 yaptı.
Dakika 85: Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.
Dakika 90+2: Novak ile Trabzonspor skoru 3-1’e getirdi.