Fenerbahçe, Trabzonspor yenilgisiyle Ziraat kupası umutlarını finale bıraktı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynandı. Trabzonspor konuk etiği Fenerbahçe karşısında Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın golleriyle önde tamamladı. Fenerbahçe'nin tek golü ise Vedat Muriç'ten geldi.

38 bin taraftarın takip ettiği zorlu karşılaşma bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanmasının ardından futbolseverler bu so-koru daha önce yaşadıklarını belirttileri.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelen iki ezeli rakipte Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanmış ve o karşılaşmada da bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Sörloth ve Novak kaydetmişti. Fenerbahçe'nin o karşılaşmadaki tek golünü de Max Kruse atmıştı.

Trabzonspor-Fenerbahçe rövanş maçı için 21 Nisan 2020 tarihinde karşı karşıya gelecekler.

