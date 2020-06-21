Fenerbahçe ve Galatasaray Dessers için savaşıyor!

Fenerbahçe ile Galatasaray yine bir transfer konusunda karşı karşıya geldi. İlk önce Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Heracles forması giyen 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız golcü Cyriel Dessers için Galatasaray da devreye girdi.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Heracles forması giyen 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız golcü Cyriel Dessers transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıya bir yarış içerisine girdi. Fenerbahçe oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Heracles formasıyla Hollanda liginde adından söz ettiren genç futbolcunun Belçika pasaportu da bulunuyor. Fatih Terim'in de oyuncuğu beğendiği ve kadrosunda görmek istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Daha önce bu iki ezeli rakip birçok transferde karşı karşıya geldi. Bu transfer yarışlarını genelde Fenerbahçe kazanıyor.