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Fenerbahçe ve Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Vatandaşlarımız Fenerbahçe ve Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtlarını arıyor.

16 Haziran 2020 Salı 20:55
Fenerbahçe ve Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
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Fenerbahçe ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Oynanan ilk karşılaşmada Trabzonspor rakibini 2-1 mağlup etmişti. Karşılaşmaya kısa bir süre kaldı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında bu akşam karşı karşıya gelecek. Ligde şampiyonluk potasına giren Trabzonspor, kupada da adından söz ettirmek istiyor. Fenerbahçe ise ligdeki kötü sonuçlardan sonra kupada kendini affettirmeye çalışacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması bu akşam Ülker Stadı'nda saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kim Finale Çıkacak?

Skor avantajı Trabzonspor'da olsa da Fenerbahçe'nin alacağı 1-0 'lık galibiyet Fenerbahçe'yi finale çıkaracak. Karşılaşmanın 90 dakikası 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle biterse karşılaşma uzatmalara gidecek.

Vedat Muriç İlk 11'de Başlıyor


Daha önce sakatlığı bulunan Vedat Muriç, bu akşamki Trabzonspor karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Geçen hafta Kayserispor maçında ilk 11'de başlayamamıştı. Muriç bu maçta 65. dakikada oyuna girmişti.

Hasan Ali İlk 11'de

Tecrübeli sol bek oyuncusu Fenerbahçe ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında ilk 11'deki yerini alacak. Başarılı oyuncu sarı kart cezalısı olduğundan Kayserispor maçında forma giyememişti.

Fenerbahçe'de Kaç Eksik Var?

Fenerbahçe bu karşılaşmaya iki oyuncusundan eksik çıkıyor. Kayserispor maçının ilk dakikalarında kırmızı kart gören Ozan Tufan ile sakatlığı süren Max Kruse, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Trabzonspor İstanbul'da Yenilmiyor

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan ve Türkiye Kupası'nda da zirve mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon İstanbul'Da hiçbir takıma mağlup olmadı. Bu akşam ise Fenerbahçe'yi geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda final bileti almak istiyor. Trabzonspor bu sezon her iki kulvarda İstanbul takımlarına karşı çıktığı 10 maçta 4 galibiyet alırken 6 beraberlik aldı. Bu karşılaşmada 22 gol attı ancak kalesinde 11 gole engel olamadı.

 

 

 


Son Güncelleme: 16.06.2020 20:55
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