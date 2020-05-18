Fenerbahçe'ye Belçikalı dev stoper

Bu sezon için şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezonun hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe yönetiminin, savunma bölgesine düşündüğü isim ise Dino Arslanagic. Todofichajes.com adlı internet sitesinin haberine göre, Kanarya ile Royal Antwerp, 27 yaşındaki stoperin transferi için bir araya geldi.

"Fenerbahçe, sezon başında belirlediği hedeflerin çok uzağında kaldı. Gelecek yıl şampiyonluğu kazanmak istiyor. Öte yandan sarı lacivertliler, rekabetçi bir takım kurmak istiyor.

TodoFichajes'den gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Royal Antwerp forması giyen Dino Arslanagic ile resmi sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor.

lı savunmacı, Jüpiter Pro Ligi'nde en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Türkler, onun savunmanın lideri olmasını istiyor.

Bonservis bedeli belli oldu

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor ve bu transfer, 6 milyon euroya yakın bir rakamla tamamlanabilir."

Dino Arslanagic kimdir ?

24 Nisan 1993 tarihinde Belçika'nın Nivelles şehrinde dünyaya gelen Arslanagic, 1.91 boyunda. Belçika Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen futbolcu, stoper bölgesinde başarılı bir performans sergiliyor.

Kariyerine Excelsior Mouscron U19 takımında başlayan Arslanagiç, daha sonra, LOSC Lille U19, LOSC Lille B, Standard Liège, Mouscron ve Royal Antwerp formalarını giydi. Arslanagic, bu sezon toplamda çıktığı 26 müsabakada 1 asist üretirken, 2170 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.