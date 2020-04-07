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Fenerbahçe'ye iki kilit isim: Laurent Blanc ve Ariedo Braida

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra teknik direktör konusunda bir çok isim adı geçerken son olarak Laurent Blanc ismi konuşulmaya başlandı.

07 Nisan 2020 Salı 22:06
Fenerbahçe'ye iki kilit isim: Laurent Blanc ve Ariedo Braida

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son hızla devam ediyor. Son olarak gündeme gelen isim ise Teknik direktörlüğe Laurent Blanc sportif direktörlük görevine ise Arieda Braida iddiaları ortaya atıldı. 

Laurent Blanc ve Arıedo Braida ikisi bir arada
Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola gazetesinin verdiği habere göre, Fenerbahçe'nin yeni bir projeye başlamak istediğini ve tecrübeli bu iki ismi göreve getirmeyi istediğini duyurdu. Teklif götürülmesi planlanan teknik direktör adayının 2016 yılından bu yana boşta olması nedeniyle teklife sıcak baktığı iddia edildi. 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferTeknik DirektörLaurent BlancArıedo Braida
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