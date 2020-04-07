Laurent Blanc ve Arıedo Braida ikisi bir arada
Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola gazetesinin verdiği habere göre, Fenerbahçe'nin yeni bir projeye başlamak istediğini ve tecrübeli bu iki ismi göreve getirmeyi istediğini duyurdu. Teklif götürülmesi planlanan teknik direktör adayının 2016 yılından bu yana boşta olması nedeniyle teklife sıcak baktığı iddia edildi.
Fenerbahçe'ye iki kilit isim: Laurent Blanc ve Ariedo Braida
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra teknik direktör konusunda bir çok isim adı geçerken son olarak Laurent Blanc ismi konuşulmaya başlandı.
07 Nisan 2020 Salı 22:06
Laurent Blanc ve Arıedo Braida ikisi bir arada