Fenerbahçe'ye iki kilit isim: Laurent Blanc ve Ariedo Braida

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini bitirmeyi hedefleyen'dearayışları son hızla devam ediyor. Son olarak gündeme gelen isim ise Teknik direktörlüğesportif direktörlük görevine ise Arieda Braida iddiaları ortaya atıldı.

Laurent Blanc ve Arıedo Braida ikisi bir arada

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola gazetesinin verdiği habere göre, Fenerbahçe'nin yeni bir projeye başlamak istediğini ve tecrübeli bu iki ismi göreve getirmeyi istediğini duyurdu. Teklif götürülmesi planlanan teknik direktör adayının 2016 yılından bu yana boşta olması nedeniyle teklife sıcak baktığı iddia edildi.