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Fenerbahçe'ye Müjde, Frey satılıyor

Fenerbahçe' Frey'i Nürnberg'e satmanın hesaplarını yaparken, Hollanda medyası Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ın Ajax'ın radarında olduğunu iddia etti.

16 Nisan 2020 Perşembe 14:15
Fenerbahçe'ye Müjde, Frey satılıyor

Fenerbahçe’nin performansını yükseltemeyen ve sonrasında kiralık olarak Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg’e gönderdiği Michael Frey kulübün gelir umutlarından biri oldu. Sezon başında Alman ekibine 100 bin Euro kiralama bedeli ve 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla gönderilen Frey, 20 maçta 4 gol 4 asistlik performansıyla beğenileri üzerine topladı, Nürnberg Teknik Direktörü Robert Palikuca da “Frey’in performansından memnunuz ve satın alma opsiyonunu kullanmak niyetindeyiz” açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Frey de “Almanya’da olmaktan çok mutluyum iyi ki gelme kararı vermişim” demişti.

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi var
Koronavirüs salgınından önce yapılan açıklamalarda sarı lacivertli camia tarafından olumlu karşılanırken, iki kulübün yetkililerinin Mayıs ayında bir araya gelmeyi düşündükleri ve  transfere son noktayı koymayı planladıkları öğrenildi. FC Zürih’ten 2.6 milyon Euro’ya satın alınan Michael Frey’in Fenerbahçe’yle 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferKoronavirüsNünbergFrey
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