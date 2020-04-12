Fenerbahçe'ye Sevilla ve İnter'den iki transfer birden

Fenerbahçe ligin kalanı için her kulüp gibi UEFA ve TFF'nin kararını bekliyor, bir yandan da transfer çalışmaları için çalışmalarına devam ediyor . Menajer önerilerinin yanı sıra gözlemci ekibinin takip ettiği isimler mercek altına alınıyor, iki futbolcunun isminin öne çıktığı öğrenildi. Sarı Lacivertliler Sevilla'dan Rony Lopes, Inter'den ise Kwadwo Asamoah'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

Geçen sezon Monaco'dan 25 milyon Euro'ya transfer edilen Rony Lopes, performans olarak hayal kırıklığı yaratırken, La Liga'da sadece 3 maçta forma şansı bulabildi. Rony Lopes,sağ ve sol kanatlarda görev yapıyor.

Her iki oyuncunun da kiralık olarak kadroya dahil edilmesi planlanıyor ve liglerin başlaması sonrası somut adım atılacağı ifade edildi.