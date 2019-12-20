Fenerbahçe 'ye tanıdık bir isim

Fenerbahçe sezon başında yapmış oludğu 11 transfer ile lige iyi bir başlangıç yapmış olsada geride kalan 15 hafta sonunda istediği oyunu ve sonuçları alamaması Ersun Yanal ve yönetimin ara transferde daha dikkatli olmasını gerektiriyor.

Simon Kjaer Bombası

Sezon başında transferi yapılan Zanka ve Adil Rami'den beklediği performansı alamayan ve Sadık Çiftpınar'ın yaşadığı sakatlık nedeni ile sezonu kapatmasının ardından Stoper rayışına giren Fenerbahçe aradığı ismi İtalya'da buldu.

Atalanta'da kiralık oynayan Simon Kjaer ocak ayında Sevilla'ya dönmesi bekleniyor, Sarı-Lacivertli yönetimin devre arası için şimdiden kirala teklifi yaptığı öğrenildi. Kiralık oynadığı Atalanta'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Kjaer için teknik direktörü Gasperini '' Oynamıyor çünkü bu benim kararım Kjaer harika bir oyuncu şuan bir sakatlığıda yok ama bizim stilimize uymadı'' açıklamasını yapmıştı.