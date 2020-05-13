Fenerbahçe 'ye transfer çalımı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız ismin transferinde sona ulaştı. Sabah'ta yer alan haberde Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonu sona erecek Fabrice N'Sakala ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'da görev yaptığı dönemden öğrencisi olan Demokratik Kongolu futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandı. N'Sakala'nın ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için de 900 bin Euro alacağı belirtildi. Böylece yönetimin aldığı futbolcu ücretlerinde belirlediği 1 milyon Euro barajı kararına uyarak ilk transferini gerçekleştirmiş oldu..

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 15:25