Fenerbahçe'yi Euro 2020 için bıraktım

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Zanka Alman basınına açıklamalarda bulundu.
07 Şubat 2020 Cuma 21:12
Transfer olmasının en büyük nedeni olarak daha çok oynamak istediğini ve performansını yükselterek amacının Euro 2020 olduğunu belirtti. Bu transfer benim için bir şans burada daha fazla forma şansı bularak kendimi kanıtlamak ve Euro 2020'ye hazır olmak istiyorum dedi
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