Fenerbahçe'yi Fatih Yıldız ve Zeki Murat Göle çalıştıracak
Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra yardımcılarının da bugün veda etti.
04 Mart 2020 Çarşamba 16:00
Süper li'de 25. hafta mücadelesi için hazırlıklar yarın başlayacak Cumartesi oynanacak Yakutel Denizlispor maçına takımını hazırlayacak isimler Fatih ve Zeki hoca olacak maçta takımın başına kimin geçeceği belirsizliğini korurken yeni bir hoca ile anlaşılmaması halinde yönetim bu iki isimden birini maçta takımın başında sahaya çıkaracak.
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