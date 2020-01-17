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Fenerbahçe'de Comolli'den sonra takım ona emanet

Fenerbahçe'de Damian Comolli'nin istifasından sonra sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

17 Ocak 2020 Cuma 12:55
Fenerbahçe'de Comolli'den sonra takım ona emanet

Sportif Direktör koltuğunun boşalması ile yeni gelecek ismin kim olması gerektiği ve Fenerbahçe'nin yol haritası merak konusu olmaya devam ederken bir çok ismin telafuz edildiği kulislerde doşalan bilgiler arasına,ancak Başkan Ali Koç'un sezon sonuna kadar bu koltuğa kimsenin geçmeyeceğini söylemesi ve transflerler ile ilgili konuları ve takım ile yönetim arasındaki köprü vazifesini kulüp yöneticilerinden Selahattin Baki'nin yapacağı bildirildi.
Sezon sonunda plan belli 

Gelecek sezon planlamasında Ali Koç'un Sportif Direktör olarak düşündüğü tek isim Emre Belözoğlu, tecrübeli yıldızın sportif direktörlük sertifikasına sahip olması 
ve daha önce yaptığı açıklamalarda teknik direktörlükten ziyade sportif direktörlük görevinde rol almak istediğini belirtmesi üzerine bu görevin Emre'ye verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son Güncelleme: 17.01.2020 13:01
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeEmre BelözoğluAli KoçDamian Comolli
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