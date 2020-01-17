Fenerbahçe'de Comolli'den sonra takım ona emanet

Sportif Direktör koltuğunun boşalması ile yeni gelecek ismin kim olması gerektiği ve Fenerbahçe'nin yol haritası merak konusu olmaya devam ederken bir çok ismin telafuz edildiği kulislerde doşalan bilgiler arasına,ancak Başkan Ali Koç'un sezon sonuna kadar bu koltuğa kimsenin geçmeyeceğini söylemesi ve transflerler ile ilgili konuları ve takım ile yönetim arasındaki köprü vazifesini kulüp yöneticilerinden Selahattin Baki'nin yapacağı bildirildi.

Sezon sonunda plan belli



Gelecek sezon planlamasında Ali Koç'un Sportif Direktör olarak düşündüğü tek isim, tecrübeli yıldızın sportif direktörlük sertifikasına sahip olmasıve daha önce yaptığı açıklamalarda teknik direktörlükten ziyade sportif direktörlük görevinde rol almak istediğini belirtmesi üzerine bu görevin Emre'ye verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.