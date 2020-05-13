Fenerbahçe'de geleceğin takımı oluşturuluyor!

Gençlere yatırım yapacağını ve geleceğin takımını oluşturmak istediğini söyleyen Ali Koç çalışmalarına devan ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gölcükspor’dan 21 yaşında ki orta saha oyuncusu İsmail Yüksel’i kadrosuna katan Fenerbahçe gençlerin transferlerine devam edeceğini aktardı.

Transfer görüşmeleri için belirlenen oyuncuları büyük bir kısmı Ümit Milli Takım oyuncularından oluşurken sadece Fenerbahçe değil diğer diğer büyük kulüpler de bu oyuncuları radarlarına aldı. Fenerbahçe'nin belirlediği listede öncelikli transfer Ravil Tagir, Barış Sungur, Cenk Özkacar, Halil Dervişoğlu ve Muhammed Kiprit olarak açıklandı.

2000-2003 yıllarında olduğu gibi

2000-2003 yılları arasında da aynı politikayı uygulayan Fenerbahçe bu dönemde Türkiye’nin yakından tanıdığı isimleri futbola kazandırdı. 3 yıllık süre içerisinde kadrosuna katarak profesyonelliğe adım attırdığı oyuncular arasında Semih Şentürk, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Tuncay Şanlı, Servet Çetin, Kemal Aslan ve Serhat Akın gibi oyuncular bulunuyor. Bu oyuncuların tamamı Fenerbahçe’nin kadrosunda top koşturduğu gibi aynı zamanda A Milli Takımda da forma giymiştir.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 22:54