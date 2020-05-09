Fenerbahçe'de gündem sol bek

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Sarı Lacivertli takım transfer çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz sezon sol bekte sorun yaşayan sarı kanarya şimdiden sol bek transferini bitirmek istiyor. Gana medyasında çıkan habere göre sarı lacivertli takım İnter’in sol bek oyuncusu Kwadwo Asamoah ile temasa geçti.

Söz konusu haberde Fenerbahçe’nin Ganalı sol bek oyuncusuna 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve İnter’deki şartların aynısını sunduğunu belirtildi. İnter’in takımda düşünmediği yıldız oyuncu Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor.

Seri A’da bu sezon İnter formasıyla 11 maçta süre alan Asamoah’ın çok fazla süre alamaması nedeniyle ayrılığı düşündüğü biliniyor. 31 yaşındaki yıldızın sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında sona erecek. Sözleşmesinin bir sene kalması nedeniyle Fenerbahçe’nin oyuncunun transferinde fazla bonservis vermek istemiyor. Asamoah İnter’den yıllık 3 milyon Euro net maaş kazanıyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 20:44