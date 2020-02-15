Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan sevindirici haber

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 22. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe’ye Hasan Ali Kaldırım’dan sevindirici haber geldi. Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe’nin Ankaragücü kamp kadrosuna dahil edildi.

Hasan Ali Kaldırım’ın kadroya dönmesiyle sarı lacivertli takımın sol bek beklentisi de son bulacak. Milli sol bekin uzun süreli sakatlığından dolayı Fenerbahçe’de sol bekte Nebil Dirar oynamıştı. Hasan Ali Kaldırım sezon başı hazırlık kampında ağır bir sakatlık kaçırmıştı ve bu sezon çoğu maçta sahaya çıkamamıştı.

Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü deplasmanındaki 22 kişilik kamp kadrosu açıklandı. Hasan Ali Kaldırım’ın kadroya geri dönmesi Fenerbahçelileri sevindirdi. Fenerbahçe’nin 22 kişilik kamp kadrosundaki oyuncular şunlar oldu:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.