Fenerbahçe'de ilk ayrılık yaşanıyor!

Covid-10 salgınının en sert vurduğu alan futbol kulüpleri oldu. Pek çok büyük kulüp mali anlamada daralmaya giderken Fenerbahçe’de oyuncuların talepleri doğrultusunda transfer listesine koyulmaya başlandı. Son olarak Transfer listesine adı yazılan oyuncu sezon başında ücretsiz alınan Max Kruse oldu. Fenerbahçe yönetimi Kruse için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde Telekonferans ile Divan Kurulu toplantısına katıldı ve önemli mesajlar verdi. Kulüpte bulunan oyuncular için “Artık vefa zamanı” diyen Başkan Ali Koç yaşana salgın ve kulüplerin sıkıntılarından dolayı oyunculardan maaş indirimine gidilmesi gerektiğini istedi. Sonrasında ise bonservissiz gelse bile kulübe maliyeti 5 milyon Euro olan Max Kruse ile ayrılma kararı alındı. Sezon sonunda ayrılmak istediğini duyuran Kruse’nin transfer listesine koyulmasından rahatsız olmadığı belirtildi.

Disiplin sorunları yaşadı

Sezon başından beri Fenerbahçe’de orta sahada görev yapan Kruse bazı dönemlerde iletişim sorunları yaşayarak disiplin eksiklikleri yaşamıştı. Bu durum ise ona kötü yansımıştı. Divan Kurulu’ndan alınan karara göre “oyuncular en yüksek 2.2 milyon Euro alacak” denmesi 5 milyon Euro alan Kruse için ayrılık anlamına geldi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 22:27